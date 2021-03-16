نقابة هيئة التدريس بجامعة سيئون تعقد اجتماعها الانتخابي التأسيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتخبت الهيئة الإدارية لنقابة وأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بجامعة سيئون، اليوم، لجنة لها مكونة من سبعة أعضاء برئاسة الدكتور علي حسن العيدروس .



وجرت عملية الاقتراع بقاعة كلية التربية بالجامعة وبحضور اللجنة المشرفة برئاسة الدكتور منير عمرة .

وفي الاجتماع الانتخابي بارك وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري هذه الخطوة التاريخية لجامعة سيئون في إطار مراحل تأسيسها..منوها الى أهمية النقابة في تصويب وتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء أولا بأول .

وأعلن وكيل المحافظة عن اعتماد مشروع المجمع الأكاديمي للجامعة ومشاريع أخرى..لافتا بأن الطموحات المستقبلية كبيرة لإضافة كليات جديدة وتخصصات نوعية في هذا الصرح العلمي الشامخ انطلاقا من ايماننا بالدور المحوري للجامعة في تخريج جيل واعي يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وثمن رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري الاهتمام الكبير التي توليه قيادة السلطة المحلية بجامعة سيئون منذ مرحلة التأسيس والإنشاء وحتى اليوم..مستعرضا جملة من النجاحات التي تحققت في مسيرة الجامعة خلال الفترة القليلة الماضية.. داعيا الى تكثيف ومضاعفة الجهود في خدمة المجتمع والعمل التعليمي الأكاديمي بمحافظة حضرموت.