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القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في البقع بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ صعدة

تصدت القوات الحكومية  في مديرية البقع، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعه في جبهة رشاحة بمحافظة صعدة.

 

وأفاد مصدر عسكري في لواء التوحيد "بأن مواجهات عنيفة اندلعت، الثلاثاء، بعد هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع لواء التوحيد في جبال رشاحة مديرية البقع، وأن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال المواجهات عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

 

وأضاف المصدر بقيام مقاتلات التحالف العربي بشن عدة غارات استهدفت تجمعات وأليات للمليشيات الحوثية في السلسلة الجبلية لرشاحة، ودمرت عتاد عسكري لها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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