شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حرر الجيش الوطني، اليوم، مواقع جديدة في جبهة جبل حبشي غرب تعز وسط تراجع و انهيار للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيات بفتح جبهة العنين وأسفرت المواجهات عن تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف وجبلي الصراهم والعينين شمال مديرية جبل حبشي والتي تشرف علي خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة".

وأضاف المصدر" أن المواجهات اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وخسائر في الاليات والمعدات العسكرية للمليشيات".