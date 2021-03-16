قتيلان في حديثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ إب

قتل مواطنان وأصيب ثالث في حادثين منفصلين شهدتهما محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الساعات الماضية.



وذكرت مصادر محلية، أن المواطن "فيصل حسن آل قاسم" قُتل وأصيب شقيقه برصاص مسلح في منطقة المجمعة بمديرية ريف إب، إثر خلافات شخصية.

وفي حادثة أخرى، عثر مواطنون على جثة شاب قتل بظروف غامضة في مدينة إب، وتم نقل جثمان المواطن "الذي لم تُعرف هويته" إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة.

وتشهد محافظة إب منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها فوضى وانفلاتا أمنيا زادت معها حدة جرائم القتل اليومية وأعمال النهب والسرقة على ممتلكات المواطنين في مختلف مديريات المحافظة