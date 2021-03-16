رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير الصيني لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يانغ لمناقشة اخر التطورات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.



كما تم مناقشة الجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها.

وأكد الدكتور بن دغر خلال اللقاء، على متانة وقوة علاقات التعاون الثنائية القائمة بين اليمن والصين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوها بالجهود التي بذلها السفير الصيني من أجل تنميتها وتطويرها..مشيراً الى أن السلام العادل هو هدف الشرعية وكل القوى الوطنية، كما أنه هدف التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، رغم العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي لإفشال الجهود الأممية والدولية تنفيذاً لأجندات داعميها في طهران.

وعبر الدكتور بن دغر عن ادانته لتصعيد المليشيات الاخير وهجومها على محافظة مأرب، وممارساتها الإجرامية بحق الشعب اليمني، واستنكاره الشديد على قصف الاحياء السكنية في المدينة بالصواريخ البالسيتة الحوثية كذالك استهدافها للمدنيين والمنشات المدنية في المملكة العربية السعودية.

كما أكد الدكتور بن دغر، عن دعم الشرعية الممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لكل الجهود الدولية التي من شأنها الوصول باليمن إلى بر الأمان..داعيًا إلى معالجة الأسباب التي أحدثت الأزمة والحرب، وتسببت في كل ما جرى ويجري في اليمن، والتي تقف إيران خلفها.

من جانبه أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقراره اليمن ..منوهاً بأن الصين تتابع باهتمام ما يجري في هذا البلد الصديق وستضل داعماً حقيقياً للسلام في اليمن، وللحكومة الشرعية وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو يمن موحد وآمن ومستقر.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى المهندس وحي امان، والامين العام المساعد للمجلس عز الدين العنسي.