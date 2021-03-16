السعدي يبحث التعاون والتنسيق مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ، كريستا روتنستانير، سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل فيما يخص إدارة وتنسيق المخيمات.



وثمن السعدي،جهود وأنشطة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

كما ناقش اللقاء، فتح مكتب للمنظمة في المناطق المحررة بمحافظتي تعز والحديدة لما من شأنه تطوير العمل والوصول الى مخيمات النازحين.

من جهتها، ابدت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، إستعدادها لتعزيز الشراكة مع الوحدة التنفيذية في إدارة وتنسيق المخيمات وبقية مجالات وأنشطة المنظمة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين.