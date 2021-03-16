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السعدي يبحث التعاون والتنسيق مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

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بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ، كريستا روتنستانير، سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل فيما يخص إدارة وتنسيق المخيمات.

 

وثمن السعدي،جهود وأنشطة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

 

كما ناقش اللقاء، فتح مكتب للمنظمة في المناطق المحررة بمحافظتي تعز والحديدة لما من شأنه تطوير العمل والوصول الى مخيمات النازحين.

 

من جهتها، ابدت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، إستعدادها لتعزيز الشراكة مع الوحدة التنفيذية في إدارة وتنسيق المخيمات وبقية مجالات وأنشطة المنظمة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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