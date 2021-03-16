قوات الجيش تحرر مواقع جديدة بجبهة مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكد قائد عسكري، الثلاثاء 16 مارس 2021م، استعادة القوات الحكومية مواقع مهمة في بجبهة المشجح غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) بالتزامن مع مقتل 16 عنصراً حوثياً بجبهة الجدعان.



أكد قائد اللواء 312 العميد الركن عيدروس الدميني، بأن قوات الجيش والمقاومة المرابطة في جبهة المشجح، غربي مأرب تمكنت اليوم من إلحاق الهزيمة بمليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال العميد الدميني في تصريح صحفي، بأن الجيش في تقدم مستمر واستعاد اليوم مواقع مهمة في الجبهة من قبضة المليشيا المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة المشجح.

ووصف المعركة التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة في الجبهة بأنها حققت انتصارات كبيرة وأثبتت فشل المليشيا الحوثية، وأن خسائرها بالعشرات بين قتلى وجرحى