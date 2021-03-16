شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 16 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قتل 16 عنصراً حوثياً الثلاثاء، بنيران الجيش في جبهة الجدعان، شرق محافظة صنعاء.



ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش كسر هجوماً شنته المليشيا الحوثية على مواقعه في جبهة الجدعان.. مؤكداً مصرع 16 عنصراً حوثياً وإلقاء القبض على آخرين.

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش مواقع المليشيا في منطقة نبعة ومحيطها، أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر أخرى في العتاد والأرواح