شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. حكومة معاشيق تنفي المغادرة وتؤكد .. سنبقى لصرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر حكومي ينفي مغادرة الحكومة قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن نفى مصدر حكومي مغادرة الحكومة قصر معاشيق. وقال المصدر ان الحكومة بكافة طاقمها لاتزال داخل قصر معاشيق. وابدى المصدر اسفه لواقعة الاقتحام التي تعرض لها القصر من قبل متظاهرين. واكد المصدر بقاء الحكومة وبذلها كافة الجهود لحل كافة المشاكل التي تواجه الناس وصرف المرتبات.

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