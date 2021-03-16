لهذا السبب.. محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء، القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوب البلاد.



وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين محتجين على انهيار الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي في عدن، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين اقتحموا القصر دون مقاومة من حراسته، ووصلوا قرب أماكن وجود الوزراء.

ومنذ أسابيع، خرجت عدن في مظاهرات متكررة احتجاجاً على تردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.