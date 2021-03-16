منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في حريق مركز المهاجرين في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.



وأكدت المنظمة، في تقرير اليوم، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في 7مارس (آذار) الجاري، بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون.

وطالبت المنظمة أيضاً ميليشيا الحوثي، بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: "يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن، الذي مزقته الحرب"، وأكدت أن على الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.