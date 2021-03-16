متظاهرون غاضبون يتجاوزون بوابات قصر معاشيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - عدن

تجاوز المئات من المتظاهرين الغاضبين من ابناء عدن البوابة الاولى وبوابات اخرى لقصر معاشيق بمدينة كريتر حيث تتخذ الحكومة الشرعية من القصر مقرا لها .



وتمكن المئات من المواطنين من الوصول لحي حقات الواقع بعد البوابة الاولى للطريق المؤدي الى القصر .

ورغم ذلك وبعد وصول المتظاهرين للحي سمع اطلاق رصاص حي في الهواء من قبل القوات التي تحمي القصر .

يذكر ان جموع غفيرة من أبناء واهالي عدن تجمعوا اليوم في ساحة البنوك بكريتر في تظاهرات كبيرة مطالبين بالعيش الكريم في وطنهم.

ويأتي خروج المواطنبن للتعبير السلمي والغضب الكبير لما آلت اليه الاوضاع المعيشية من ترد كبير في الخدمات ودفع المستحقات من رواتب ومعاشات وعدم إيفاء حكومة المناصفة بالتزاماتها أزاء الشعب.

وكانت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية عدن قد دعت كافة شرائح الشعب للاحتشاد صباح الثلاثاء للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية.