شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قتلى مليشيا الحوثي في حجة إلى 100 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ طيران التحالف غارات جوية استهدفت عربات مدفعية لمليشيا الحوثي.
كما قالت قناة العربية في نبأ عاجل ليها أن هناك ارتفاع عدد قتلى الحوثيين فيحجة إلى 100.
محمد يوسف
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