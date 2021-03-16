وزراء الحكومة  يفرون من احتجاجات غاضبة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

فر وزراء الحكومة اليمنية من مقر إقامتهم في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقته عدن إلى منطقة آمنة وسط احتجاجات شارك فيها مئات المتظاهرين اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا وتنديدا بحالة التدهور غير المسبوقة في الخدمات الضرورية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانقطاع المرتبات، في ظل عدم وجود أي تدخلات لتلافي حالة التدهور من قبل الحكومة اليمنية الجديدة.



وتجمّع المحتجون في وسط ساحة ”البنوك“ المركزية وسط مدينة كريتر العتيقة، استجابة لدعوات ”الهيئة العسكرية الجنوبية العليا“، و ”اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية عدن“، قبل التوجه نحو منطقة معاشيق، مقر الحكومة اليمنية والقصر الرئاسي بالمدينة.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بحالة التدهور غير المسبوقة للخدمات، والتراجع المخيف للريال اليمني أمام سعر العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية تزامنا مع انقطاع مرتبات العسكريين والأمنيين.

وقال مشاركون في المظاهرة وفقا لـ“إرم نيوز“، إن عددا من المحتجين اقتحموا الحواجز الأمنية الأولى لبوابة منطقة معاشيق، وسط إطلاق نار كثيف من قبل قوات الحرس الرئاسي، في محاولة لتفريق المحتجين.

وتمكن المحتجون من الوصول إلى آخر موقع في معاشيق دون الإشارة إلى سقوط ضحايا أو جرحى حتى اللحظة.