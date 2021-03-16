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انتقالي حضرموت يدين اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في سيئون

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت القيادة المحلية لإنتقالي حضرموت، بيانا حول الأحداث الأخيرة بمدينة سيئون.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان:

 

تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بانزعاج شديد ، الأنباء المتواترة من مدينة سيئون ، عن عمليات القمع والإرهاب التي نفذتها قوات الاحتلال اليمني ، في حاضرة وادي حضرموت ، بحق رجال و شباب ونساء المدينة المسالمين ، الذين خرجوا ، صباح اليوم ، في تظاهرة سلمية ، مطالبين بتحسين المعيشة ، ورفض الجرعة الأخيرة التي طالت المشتقات النفطية ..

 

لقد نظم المواطنون في المكلا والعاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشمالية المحررة ، في الأيام الماضية ، مثل هذه الفعاليات الاحتجاجية ، وعادوا إلى أبنائهم وأسرهم سالمين ، ولم يصب أحد منهم بأي أذى ، أما في وادي حضرموت ، فقوات المنطقة الأولى تقدم الدليل بعد الآخر على طبيعتها العدوانية الاحتلالية ، والتي حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة بقائها على حياة وممتلكات أبناء وادينا الحبيب ..

 

  إننا في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بحضرموت ، إذ ندين هذا العمل الإجرامي الخسيس ، الذي ارتكبته قوات الجيش والأمن الاحتلاليتين بحق أهلنا المسالمين في مدينة سيئون ، والذي أسفر عن إصابة العشرات منهم ، وزجت بعدد آخر في معتقلاتها ..  فإننا نكرر مناشدتنا لقوات التحالف العربي بوادي حضرموت ، وندعوها إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ، التي تفرض عليها حماية المواطنين ، ومعاقبة القادة العسكريين والأمنيين المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين  ، والإسراع في الأفراج عن المختطفين ، وابعاد تلك القوات عن مناطق حضرموت  واستبدالها بقوات من النخبة الحضرمية ، من أبناء الأرض ،  الحريصين على حماية أمنها واستقرارها ..

 

كما ندعو جماهير شعبنا ومنظمات المجتمع المدني في مديريات الساحل إلى التعبير عن تنديدهم بالجريمة المرتكبة ضد أخوانهم في الوادي ،  بشتى الوسائل السلمية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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