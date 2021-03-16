ضبط 25 شخصً من مروجي الحشيش في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

قال مصدر أمني بإدارة مكافحة المخدرات بوادي وصحراء حضرموت، إن الإدارة نفذت خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والمسكرة في كبريات مديريات وادي وصحراء حضرموت جنوب شرقي اليمن.



وكشف المصدر “أن عدد المضبوطين في الحملة بلغ 50 بينهم 25 مروجاً لمادة الحشيش والشبو والخمر المحلي، مشيرًا في حديثه إلى أن الحملة شملت مديريات سيئون وتريم وشبام، وشاركت فيها قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق”.

وتشهد محافظة حضرموت تزايدًا ملحوظاً في عمليات تهريب المخدرات وخاصة منها مادة الشبو المخدرة حيث قامت إحدى النقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في أواخر العام الماضي بضبط 57 كيلوجرامًا من مادة الشبو المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 360 مليون ريال يمني في أكبر عملية ضبط لهذه المادة بالمحافظة.