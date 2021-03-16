الوكيل التميمي يعلق على احداث سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

علق الوكيل المساعد لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عبدالهادي التميمي على الاحداث التي شهدتها مدينة سيئون اليوم.



وقال التميمي عبر حسابه على تويتر، من حق المواطن التظاهر بالطرق السلمية.

وادان التميمي استخدام العنف والتخريب داعيا الاعلاميين لكشف الحقيقه للراي العام بمهنيه وتجرد.

وقال التميمي : "‏بخصوص ماجرى في مدينة سيئون اليوم الخامس عشر من مارس 2120، نقول : للمواطن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وندين العنف والتخريب وندعو الاعلاميين لكشف الحقيقه للراي العام بمهنيه وتجرد".