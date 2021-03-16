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الوكيل التميمي يعلق على احداث سيئون

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل التميمي يعلق على احداث سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

علق الوكيل المساعد لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عبدالهادي التميمي على الاحداث التي شهدتها مدينة سيئون اليوم.

 

وقال التميمي عبر حسابه على تويتر، من حق المواطن التظاهر بالطرق السلمية.

 

وادان التميمي استخدام العنف والتخريب داعيا الاعلاميين لكشف الحقيقه للراي العام بمهنيه وتجرد.

 

وقال التميمي : "‏بخصوص ماجرى في مدينة سيئون اليوم الخامس عشر من مارس 2120، نقول : للمواطن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وندين العنف والتخريب وندعو الاعلاميين لكشف الحقيقه للراي العام بمهنيه وتجرد".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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