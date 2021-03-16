منظمة البحث عن ارضية مشتركة تدشن تدريب الجمعيات النسوية بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت منظمة البحث عن ارضية مشتركة Search for Common Ground) اول انشطتها في مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي الممول من الإتحاد الأوربي (European Union ).



والذي يستهدف تدريب بعض الجمعيات النسوية في عدة مجالات منها بناء السلام وتحليل النزاعات.

وخلال التدشين أكد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي عدنان محمد حمران اهمية البرنامج والتدخل الذي تنفذه المنظمه في بناء قدرات المؤسسات النسويه الذي سيكون له أثر عملي بالمستقبل القريب خلال تنفيذ مشاريعها بالمديرية.

و تعرّف المتدربون على مفاهيم بناء السلام وتحليل السياق وانواع ومسببات النزاع لعدد من القضايا المجتمعية وكيفية التعامل معها..

يُشار أن منظمة البحث عن ارضية مشتركه تنفذ هذا المشروع لتعزيز قدرات الجمعيات النسويه في عدد من المجالات في مدريتي ( سيئون وغيل باوزير ) بمحافظة حضرموت