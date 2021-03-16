محافظ حضرموت يطلع على سير الانجاز بمرافق نادي الضباط بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على سير الانجاز بمرافق ومنشآت نادي الضباط بمنطقة خلف.



وتعرّف المحافظ على سير العمل في انشاء صالتي الاحتفالات والأفراح للرجال والنساء التي تم الانتهاء من صبّ أساساتها وأعمدتها، والتجهيزات لإنشاء مطاعم حديثة ومتنفسات وشاليهات للمواطنين على البحر، وفندق 3 نجوم، وكذا العمل في انجاز سور النادي.

وشدّد المحافظ على مضاعفة العمل والتسريع بإنجاز منشآت ومرافق النادي، مع الحفاظ على الالتزام بالاشتراطات الفنية.

رافق المحافظ، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن صالح عمر المعاري