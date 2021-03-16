تدشين مؤتمرين دوليين بالتنسيق بين جامعتي حضرموت وبرليس الماليزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ورئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، بقاعة الأديب الكبير علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا، أعمال المؤتمر الدولي العلمي الأول للهندسة والتكنولوجيا "ابراز الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والتميز نحوحياة ذكية"، والمؤتمر الدولي الأول للعلوم الأساسية والتطبيقية والتقنية "الابداع في العلوم والتكنولوجيا نحو مستقبل غاية في التطور" اللذين تنظمهما جامعتي حضرموت وبرليس الماليزية، خلال الفترة 15-16 مارس الجاري، ضمن 10 مؤتمرات دولية تنظمها جامعة حضرموت خلال العام 2021م.



وفي جلسة افتتاح المؤتمرين، نقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي، عبر الاتصال المرئي، تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للمشاركين في المؤتمرين، مشيدا باهتمام جامعة حضرموت بالبحث العلمي، وتنظيم مثل هذه المؤتمرات المهمة في مختلف مجالات العلوم، مؤكدا دعم ورعاية حبالوزارة لهذا التوجه والاهتمام به.

وأكد رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، ورئيس جامعة برليس بمملكة ماليزيا الدكتور بدليشه أحمد، في كلمة له عبر الاتصال المرئي، أن جامعتي حضرموت وبرليس الماليزية تسطران تاريخا جديدا في عمق العلاقات الأخوية، وتترجمان أحد بنود اتفاقية التعاون التي وقعت في برليس بتاريخ 16 ابريل 2019م، وتنظمان هذين المؤتمرين حرصا منهما للاستفادة من الامكانات المشتركة وتسخيرها لتنفيذ أنشطة وفعاليات في مجال البحث العلمي، وذلك في اطار اهتمام جامعة حضرموت لمد جسور التعاون والشراكات والاتفاقيات التي تجاوزت ال70 اتفاقية مع جامعات في مختلف القارات.

ويشارك في المؤتمرين، باحثون من جامعات حضرموت، والأحقاف، والريان، وعدن، والعلوم والتكنولوجيا، وتعز، والحديدة، ومن 15 دولة هي ماليزيا، والسعودية، والجزائر، ونيبال، واندونيسيا، والهند، والعراق، ومصر، وكوريا الجنوبية، وعمان، وليبيا، والسودان، ولبنان، وهونج كونج، وكندا.

وقدم الى المؤتمرين، 141 بحثا، تم قبول منها 99، وتشارك جامعة حضرموت في المؤتمرين ب34 بحثا.

حضر جلسة الافتتاح، نواب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية د. عبدالله صالح بابعير، ولشؤون الطلاب د. سالم مبارك العوبثاني، ولشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي د. هادي الصبان، ومساعدوهم، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديرو المراكز والأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم، ورؤساء الجامعات الأهلية، ونظرائهم عبر تقنية "الزوم" في جامعة برليس الماليزية