توقيع مشروع محطة كهرباء الضليعة المركزية بقدرة 20 ميقاواط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقّع اليوم بالمكلا، على مشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة كهرباء الضليعة المركزية بقدرة 20 ميقاواط لمديريات "الضليعة- يبعث- ودوعن".



وتقضي الاتفاقية التي وقعها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع مدير عام شركة اتحاد الموارد للتجارة والمقاولات مبارك هادي قباش، بإنشاء محطة مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية بمديرية الضليعة بقدرة 20 ميقاواط لتلبية احتياجات مديريات الهضبة الغربية لساحل حضرموت "الضليعة، يبعث، ودوعن، مع امكانية ربط جزء من مديرية حجر مستقبلاً".

وتبلغ الكلفة الاجمالية للمحطة 17،557،000 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، ومدة الانجاز 6 أشهر.

وأكد المحافظ البحسني أهمية المشروع في توفير الطاقة الكهربائية لمديريات الهضبة الغربية لساحل حضرموت، وفي سياق الاهتمام بهذه المديريات، ونتاجاً للزيارات الأخيرة لها، وإنهاء معاناة مواطنيها، وربط مناطقهم بالتيار الكهربائي، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة السلطة المحلية، واستكمالاً لإنجاز الجزء الأكبر للبنية التحتية لشبكات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية لمناطق هذه المديريات