شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان : الجهد الأممي هو الاساس،والجهود الأخرى مكملة وداعمة وليست بديلة. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
علق السفير اليمني لدى المملكة البريطانية المتحدة ياسين سعيد نعمان على البيان الذي اصدره مكتب المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث الصادر اليوم .
وكتب ياسين سعيد نعمان في تغريدة على تويتر قال فيها " رسائل أراد ايصالها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيانه اليوم15-3-21،عقب اتصاله بوزير الخارجية الامريكي وانها تضمن ثلاثة بنود مهمة من ضمنها التنسيق المشترك بين مكتب البمعوث الأممي والمبعوث الأمريكي الى اليمن :
و أضاف ياسين سعيد نعمان حمل بيان مكتوب المبعوث الأممي ضرورة تنسيق المبعوث الامريكي مع المبعوث الأممي و محاذير بتقديم أفكار مختلفة عن خطة المبعوث الأممي و أخيرا تذكير بأن الجهد الأممي هو الاساس،والجهود الأخرى مكملة وداعمة وليست بديلة.
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