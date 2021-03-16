شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان : الجهد الأممي هو الاساس،والجهود الأخرى مكملة وداعمة وليست بديلة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق السفير اليمني لدى المملكة البريطانية المتحدة ياسين سعيد نعمان على البيان الذي اصدره مكتب المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث الصادر اليوم .

وكتب ياسين سعيد نعمان في تغريدة على تويتر قال فيها " رسائل أراد ايصالها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيانه اليوم15-3-21،عقب اتصاله بوزير الخارجية الامريكي وانها تضمن ثلاثة بنود مهمة من ضمنها التنسيق المشترك بين مكتب البمعوث الأممي والمبعوث الأمريكي الى اليمن :

و أضاف ياسين سعيد نعمان حمل بيان مكتوب المبعوث الأممي ضرورة تنسيق المبعوث الامريكي مع المبعوث الأممي و محاذير بتقديم أفكار مختلفة عن خطة المبعوث الأممي و أخيرا تذكير بأن الجهد الأممي هو الاساس،والجهود الأخرى مكملة وداعمة وليست بديلة.