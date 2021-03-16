شكرا لبحثكم عن خبر الناطق الرسمي لمقاومة آل حميقان يوجه رساله إلى ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناطق الرسمي بأسم مقاومة آل حميقان ، عامر الحميقاني، أننا بدانا الحوار مع ميليشيات الحوثي بلغة السلام ولكن رفضت السلام وسعت إلى لغة السلاح وسنحاربها بلغة التي أحبت اختيارها .

وصرح الحميقاني في فيديو نُشر له على صفحته بتويتر، قائلاً "والله اننا سنقاتلكم بجميع الطرق ،وسنقاتلكم بأقلامنا لنظهر حقيقتكم ، وسنقاتلكم بكاميراتنا لننقل واقعكم، ونقاتلكم بسلاحنا لنطهر ارضنا منكم، لأننا بدانا معكم الحوار بلغة السلام فرفضتموها وسننهي معكم الحوار بلقت السلاح التي اخترتموها".

واختتم كلامه: ووالله لن تنفعكم ايران التي اتبعتموها.