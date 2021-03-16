طائرات الأباتشي تدخل خط النار في الحديدة بعد غياب طويل

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يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت طائرات التحالف العربي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين عدد من مواقع الحوثيين بالحديدة. وقالت مصادر عسكرية لصحيفة عدن الغد ان عدد من الغارات استهدفت مواقع الميلشيات.. وهذه الغارات هي الاولى منذ اشهر.

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