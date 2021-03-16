شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة اليمني يناشد العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت

دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، نظرائه العرب الى دعم اليمن في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاوبئة الأخرى وتعزيز قدرات النظام الصحي.

واوضح وزير الصحة في كلمته التي القاها، اليوم، خلال مشاركته في الدورة العادية الـ 54 لوزراء الصحة العرب المنعقدة افتراضياً، ان النظام الصحي في اليمن يحتاج إلى الكثير من الدعم والمساندة حتي يتمكن من التعافي وأداء دوره الخدمي للمترددين على المرافق الصحية العامة..لافتاً إلى الوضع الإنساني الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا في ظل الحرب الدائرة منذ اكثر من ستة أعوام التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

واطلع وزير الصحة، نظرائة العرب على الوضع الصحي والتحديات الوبائية الراهنة في اليمن وسلسلة الإجراءات والتدخلات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ألموجة الثانية من جائحة كورونا وعملها على توفير اللقاح ، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي باليمن والحاجة للدعم الفني والاسناد اللوجستي من الاشقاء العرب .