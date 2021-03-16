شكرا لبحثكم عن خبر منصور صالح : التباين في تفسير بنود اتفاق الرياض أفشل الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي , منصور صالح , إنّ تباين تفسير بنود اتفاق اارياض أفشل الحكومة المُنبثقة عنه .

وأضاف منصور في حديث له بقناة بلقيس , أنّ من يدعم حالة عدم الاستقرار في المحافظات الجنوبية المُحررة , هو من رفض التوقيع على الاتفاق ويرفض الانسحاب عسكرياً من مناطق سيطرته .

وأشار في حديثه , إلى أنّ بنود اتفاق الرياض واضحة , والمجلس نفّذ ماعليه بشكلٍ جذري , مؤكداً إنّ القوات العسكرية في مناطق سيطرة المجلس , مُعترفٌ بها وتأسست بقرار رئاسي .

وختم منصور صالح مداخلته ببرنامج المساء اليمني , بأنّ هُناك من يوظف الوضع الاقتصادي في البلاد لتحقيق أهداف سياسية .