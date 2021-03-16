شكرا لبحثكم عن خبر سعر جديد وصادم لقرص الروتي والرغيف بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت عدد من الافران والمخابز بعدن اسعار بيعها للرغيف والروتي. وبات سعر الروتي الواحد اربعون ريالا بدلا عن ٣٠ او ٢٥. وبدات عدد من الافران بيعها للروتي بهذه التسعيرة. ويقول مالكو الافران ان السبب هو ارتفاع اسعار المشتقات النفطية مؤخراً.

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