شكرا لبحثكم عن خبر نادي القضاة الجنوبي يجدد مطالبه المرفوعة للرئيس هادي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

اكد كل من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ان المكتب سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة اي مستجدات قد تظهر ووضع الحلول المناسبة لها بمفردهم او بالتعاون والتنسيق مع رؤوساء النيابات والمحاكم بالمحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، برئاسة القاضي صباح احمد العلواني _ رئيس المكتب التنفيذي للنادي في مقر النادي بالعاصمة عدن، وضم رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية المحررة، وجرى فيه مناقشة تقرير حول موقف النادي الاخير ومجمل المتابعات والمستجدات التي أعقبت قرار النادي بتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر عن النادي يوم الأربعاء الموافق 3 / فبراير /2021م.

وخلال الاجتماع قامت القاضي العلواني رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي باستعراض لمحة عامة مؤجزة حول الضرورة القصوى التي استدعت قيام النادي باتخاذ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات، مؤكدة بان الهدف الرئيسي من الاغلاق كان المساهمة في حماية السلطة القضائية من حالة التدهور والانهيار التي لحقت بالقضاء جراء عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في ادارة شئون السلطة القضائية.

كما اوضحت القاضي العلواني في الاجتماع بان النادي سبق له وان قام بعقد اجتماع بين مجلس القضاء ونادي القضاة الجنوبي بناء على دعوه وجهها المجلس للنادي، وتم خلال اللقاء مناقشة تداعيات الامور، مشيرة الى انه وفي ختام اللقاء تم التوصل لاتفاق بشان تنفيد مجموعة من الشروط التي تم طرحها على المجلس لحلحة الامور وذلك في ظل حالة التدهور التي لحقت بمنظومة العداله واثار تلك الحالة من التدهور على حياة ومعاملات المواطنين، على ان يتم التوقيع لاحقا على محضر اتفاق ، الا انه وعند حضور رئيس واعضاء النادي للتوقيع على الاتفاق قام مجلس القضاء بالتنصل من كافة ما تم الاتفاق عليه من نقاط وشروط.

من جانبه وخلال الاجتماع المنعقد بمقر نادي القضاة الجنوبي ، وضم رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف ، قام القاضي ناظم باوزير _ الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي باستعراض لمجمل المتابعات التي قام بها المكتب التنفيذي للنادي منذ تاريخ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات .

واشار القاضي باوزير للمجتمعين الى كافة الجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المكتب التنفيذي للنادي مع مجلس القضاء الأعلى بهدف حلحلة الامور وانفراج الأزمة، منوها بان كافة تلك الجهود قد باءت بالفشل نتيجة تعنت وصلف مجلس القضاء وتمسكه بموقفه وتغليبه مصالحه الشخصية الضيقة والانية على المصلحة العامة للسلطة القضائية.

يذكر بان الاجتماع التشاوري الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي برؤساء المحاكم والنيابات، كان قد استعراض كافة ماتم انجازها من خطوات وماتم الاتفاق بشأنها من نقاط من قبل رؤساء فروع النادي بالمحافظات ، كما تطرق للخطوات التصعيدية التي سوف يقدم عليها النادي من قبل المجتمعين الذين قرروا:

(1) استمرار توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في جميع المحافظات حتى الاستجابة لمطابة النادي بشان إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته.

(2) مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية واطلاعه على الموقف واستمرار المجلس بعرقلة اعمال السلطه القضائيه.

(3) تشكيل لجنة من قبل القضاة لدراسة مصير ميزانية السلطة القضائية للأعوام المنصرمة والسنة الحالية.

بالإضافة إلى اصدار عدد من التكليفات لرؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي الذي اكد على استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة اي مستجدات واقتراح ووضع الحلول المناسبه لها بالتشاور والاتفاق فيما بين المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤوساء المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية المحررة.