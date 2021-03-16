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إرتفاع أسعار الصرف في عدن و حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن

 

دولار امريكي = 905 : 910

ريال سعودي = 238 : 239

 

 

أسعار العملات في محافظة حضرموت

 

دولار امريكي = 908 : 911

ريال سعودي = 239 : 239.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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