شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. نشوب حريق هائل في مستودع تجاري بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشب حريق هائل في أحد الهناجر الواقعة في منطقة المشروع بمديرية الشيخ عثمان. وقال موقع عدن الغد الذي نشر الخبر العاجل ان لديه تفاصيل سيتم نشرها لاحقا.

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