شكرا لبحثكم عن خبر بشرى ساره للمقيمين في السعودية والوزارة تحدد ستة شروط لهذه الخدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن ستة شروط من أجل استفادة العامل الوافد من تأشيرة الخروج والعودة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تتيح للعامل الوافد التقدم بطلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة، خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة أن الشروط تشمل أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لديه عقد عمل سارٍ، وموثق، وفقا لصحيفة المدينة المنورة.

وأضافت الوزارة أن من الشروط كذلك أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول، وتغطي فترة الخروج والعودة، وأن يكون جواز سفره صالحاً لمدة لا تقل عن 90 يوماً، ويشترط أيضاً أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة، وألا يوجد عليه أي مخالفات مرورية.