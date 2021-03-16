شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تصرف غير متوقع قام بها والد الشهيد شعلان في مأرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت أسرة قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد الغني شعلان ، والذي استشهد في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية ، الشهر الماضي ، في محافظة مأرب، بتسليم جميع العهد التي كانت بحوزة الشهيد للقيادة الجديدة.

وكانت شرطة محافظة مأرب، أعلنت يوم الاحد، إن أسرة الشهيد العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة، أخلت جميع العهد التي كانت بحوزته، وسلمتها إلى القائد الجديد المعين خلفاً له العميد سليم السياغي، تنفيذ لوصيته.

وأظهر مقطع فيديو متداول لوالد الشهيد شعلان وقائد قوات الأمن الخاصة الجديد العميد سليم السياغي، أثناء تسلمه لكل العهد التابعة للدولة والتي كانت بحوزة العميد شعلان حتى استشهد دفاعاً عن الوطن والجمهورية في محافظة مأرب.

وكان العميد شعلان استشهد وهو يتقدم الصفوف الأمامية لأبطال الجيش ، وهو يدافع عن الوطن ومكتسبات الثورة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ويذكر أن العميد شعلان "رحمه الله" تخرج من كلية الطيران والدفاع الجوي في العام 2004 في عهد الرئيس السابق "علي عبدالله صالح". وعين في العديد من المناصب في الجيش الوطني والأمن منذ رئاسة علي عبدالله صالح حتى العام 2021 حيث تم تعيينه قائد لقوات الأمن الخاصة في مأرب.

كما عين نائباً لمدير شرطة محافظة الجوف بالعام 2014م وقد تدرج في المناصب العسكرية والأمنية حيث سبق له العمل رئيس عمليات الكتيبة 17، وقائدا للسرية الأولى بالكتيبة التاسعة بالفرقة الأولى مدرع، وكاتب مالي للواء 170 دفاع جوي تعز وعدد من الألوية (لواء النقل والرعاية ، 130 دفاع جوي) وكاتباً مالياً بقيادة القوات الجوية في صنعاء 2009م.