شكرا لبحثكم عن خبر علامة لاحتشاء عضلة القلب لايعرف عنها الكثيرون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الدكتور الكسندر شارانداك، أخصائي طب وجراحة القلب، عن احتشاء عضلة القلب البطني، الذي يمكن الخلط بين أعراضه وأمراض الجهاز الهضمي.

وقال الأخصائي موضحا، في هذه الحالة يتضرر الجدار السفلي للقلب، الذي يلامس الحجاب الحاجز. فإذا تطور النخر في هذه المنطقة، أي حدث احتشاء عضلة القلب، فتظهر عند المريض أعراض مشابهة لأمراض المعدة.

ووفقا له، "هذه المعلومات ليست منزلية، بل معلومات طبية، لايعرفها حتى الكثير من الأطباء".

يذكر أن الطبيبة البريطانية ألكا باتيل، أعلنت في وقت سابق، أن الغثيان هو أحد الأعراض غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب، موضحة ذلك بـ "منع" تدفق الدم إلى القلب أثناء النوبة القلبية.