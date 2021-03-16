عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.



وقال التحالف في بيان، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية، التي تنفذها بشكل ممنهج مليشيا الحوثي.

وكان التحالف أعلن مساء الإثنين، تدمير مخبأ للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في صعدة اليمنية.

ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخبأ الصواريخ في معقل المليشيا المدعومة من إيران، شمالي البلاد.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، إن مقاتلاته الحربية نفذت عملية نوعية بتدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في محافظة صعدة الواقعة شمالي اليمن على الحدود السعودية.

وأكد أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين.