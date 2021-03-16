شكرا لبحثكم عن خبر رغم فوائده.. احذر من الإفراط في تناول البرتقال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يتميز البرتقال باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ويساهم في تقليل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض.

ووفقًا لموقع "Livestrong"، فتبين أنه على الرغم من للبرتقال فوائده الكثيرة إلا أن الإفراط في تناوله يسبب مشاكل كثيرة، خاصة الجهاز الهضمي.

يؤدي تناول كمية كبيرة من البرتقال إلى نتائج عكسية؛ حيث تسبب الانتفاخ والغازات والإسهال وألم البطن والشعور بعدم الراحة؛ حيث إنه من الأطعمة الحمضية التي تسبب الارتجاع المعدي المريئي، أي خروج حمض المعدة إلى المريء مسببًا الشعور بالحرقان وعدم الراحة.

وتؤدي الألياف الموجودة في البرتقال إلى الشعور بالامتلاء والشبع، وبالتالي فإن تناول عدة ثمرات من البرتقال، يجعل الشخص غير قادرً على تناول أطعمة أخرى، ما يحرم الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم وغيرها.

ونصحت الجمعية الأمريكية للقلب، مرضى الضغط بعدم تناول كمية كبيرة من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البرتقال والموز.