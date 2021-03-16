شكرا لبحثكم عن خبر شباك القوات الحكومية تصطاد أبرز قيادي حوثي في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنوعات الخسائر المادية والبشرية للميليشيا الحوثية وارتفعت بشكل كبير بفضل التكتيكات الحديثة التي استخدمتها القوات الحكومية في المعارك الدائرة شمال شرق البلاد.

فقد أكدت مصادر ميدانية وقوع قيادي من المليشيا الحوثية في الأسر بأيدي الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.

وقالت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت، الإثنين، من أسر قائد مجاميع مليشيا الحوثي في جبهة المشجح بصرواح مع العسشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وأضافت، أن القيادي الحوثي “نصار مجد هاشم الرازحي” المكنى بــ “ابو هاجر” قائد مجاميع المليشيات في المشجح، وقع في قبضة أبطال قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بالإضافة إلى العشرات من عناصر المليشيات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني، مصرع 45 عنصرا حوثيا وإصابة آخرون في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.