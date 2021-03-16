شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول يوضح أسباب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية في تصريح صحفي ان مسببات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية ناتج عن عدة عوامل منها ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية بشكل كبير ومفاجئ، بالاضافة الى تدهور سعر صرف العملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأعرب المصدر عن اسفه لهذه الزيادة التي فرضتها الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب.

وثمن في الوقت ذاته جهود معالي وزير النفط والمعادن الاستاذ عبدالسلام باعبود ومساعيه للاسهام في ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة سواء من خلال الرفع بها و طرحها على قيادة الحكومة ومتابعة التوجيهات اللازمة حيال ذلك ، أو من خلال صدور توجيهاته السابقة بعدم اي زيادة غير قانونية وتحت اي مسمى من قبل اي جهة كانت.

وطمأن المصدر المسؤول المواطنين بأن الشركة تبذل قصارى جهدها بهدف استقرار الوضع التمويني في السوق المحلي، مؤكدا أن وعي المواطنين وتعاونهم المعهود أمر في غاية الأهمية للاسهام في تفادي أي أزمات وخلق المستوى المطلوب من الاستقرار التمويني في السوق.