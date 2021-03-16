الجيش يحبط هجوماً حوثياً بجبهة الكسارة غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يحبط هجوما حوثيا بجبهة الكسارة غرب مأرب

الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365

صدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الاثنين، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.



وكانت الميليشيا الحوثية قد حشدت، منذ أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعدادا كبيرة من عناصرها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومقتل وجرح من كان على متنها، إضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتي المخدرة والمشجح.

تدمير قاذفة صواريخ

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات التحالف قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للميليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء باتجاه محافظة مأرب.

كما حققت قوات الجيش اليمني، تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.