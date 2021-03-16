عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب

الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.



وأشارت الوكالة، فجر اليوم، إلى أن الميليشيا الحوثية كانت قد حشدت منذ يوم أمس لهذه المحاولة الهجومية أعدادا كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير 4 عربات ومصرع وجرح من كان على متنها، كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتي المخدرة والمشجح بالمحافظة.

وأضافت الوكالة أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للميليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء باتجاه محافظة مأرب.

وكثفت ميليشيا الحوثي مؤخرا هجماتها على مدينة مأرب، وسط تنديد دولي بهذه الهجمات، التي تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين.

ونددت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الخميس الماضي، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، بهجوم ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.

وجاء في البيان: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".