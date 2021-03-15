شكرا لبحثكم عن خبر تقرير.. صلاح يتلقى عرضا مغريا للرحيل عن ليفربول الصيف القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر موقع Todo Fichajes الإسباني أن النجم المصري محمد صلاح قد يعود إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال الصيف القبل، بعد تزايد التكهنات برحيله عن فريق ليفربول.

وقال الموقع الإسباني في تقرير له، إن محمد صلاح لن يجدد عقده مع ليفربول والذي ينتهي في صيف عام 2023، ولن يستطيع النجم المصري الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، الوجهة المفضلة له، إلا أنه قد يتحول اتجاهه للعودة إلى الدوري الإيطالي مرة جديدة من بوابة نادي يوفنتوس حامل اللقب.

ولفت التقرير إلى أن استمرار ثلاثي خط الهجوم: الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس مضمونا بالنسبة لإدارة يوفنتوس فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وأكد التقرير أن محمد صلاح سيكون سعيدا بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، مشيرا إلى أن "البيانكونيري" قد تقدم للاعب بعرض مغر بالفعل.

وكان محمد صلاح قد شارك في "الكالتشيو" مرتين، الأولى مع فيورنتينا، ثم في موسمين مختلفين إلى روما على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وتكهنت العديد من التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة بمغادرة صلاح فريق ليفربول في الصيف المقبل، حتى أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ذكرت في تقرير لها الاثنين الماضي، أن صلاح أبلغ إدارة "الريدز" برغبته في مغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن وجهته ستكون نحو الدوري الإسباني، للانضمام لأحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

ويتصدر محمد صلاح (28 عاما) قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن أقرب مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات