هادي: ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض التجنيد الإجباري على الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس، عبدربه منصور هادي، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تفرض التجنيد الإجباري على الأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ.



وخلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غزيزلي، الإثنين، وضع هادي المنسق الأممي بصورة عملية التحشيد التي تقوم بها المليشيات الحوثية وعملية التجنيد الإجباري للأطفال، لافتاً إلى الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل المليشيات من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وجدد هادي حرص الحكومة على إحلال السلام العادل والدائم والشامل المستند الى المرجعيات الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه مليشيات بقوة السلاح لفرض التجربة الايرانية على الشعب اليمني .

كما أشار الرئيس إلى سياسة المليشيات الحوثية الرامية الى تجويع الشعب اليمني من خلال نهبها للمساعدات الاغاثية وتجييرها لصالح مجهودها الحربي واستمرارها بالحرب وقصف المدنيين والنازحين في محافظات تعز ومأرب والحديدة.

واستعرض الطرفان وفقاً للوكالة، الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في ظل الأوضاع التي تشهدها اثر الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً وما تسببت به من اوضاع انسانية كارثية.