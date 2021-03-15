الضالع: السلطات تناشد المنظمات إنقاذ حياة النازحين وتخفيف معاناتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت السلطات المحلية في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، اليوم الاثنين، من أوضاع مزرية للغاية تنتظر آلاف النازحين في مناطق المحافظة، ممن لم تصل اليهم المنظمات الإنسانية.

ودعا وكيل أول للمحافظة نبيل العفيف في تصريح لقناة "يمن شباب"، دعا مركز الملك سلمان، وكافة المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل؛ لانتشال النازحين من وضعهم المزري، وسرعة مدّ هذه الأسر بالغذاء والإيواء؛ لا سيما مع قدوم شهر رمضان، الذي تتضاعف معه المعاناة.

وأوضح العفيف، أن النازحين في محافظة الضالع، وتحديدا في مديريتي الضالع وقعطبة، منذ بداية الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على هذه المحافظة الباسلة، يعيشون أوضاعًا مأساوية.

وأشار إلى أن آلاف الأسر ما زالت تنزح إلى يومنا هذا، وتحديدًا من مناطق العود ومريس ومناطق أخرى في أطراف حجر، إلى منطقة قعطبة وسناح، وكثير من القرى الأخرى، ولم يصل إليهم الدعم خصوصًا من الأسر النازحة في المنازل.

كما أكد العفيف أن العديد من الأسر النازحة في قعطبة والضالع لم تحصل على أي نوع من أنواع الدعم، خصوصًا تلك الأسر التي لم تسكن في المخيمات، وبحثت عن منازل تأويها. مشيرًا إلى أن تلك الأسر باتت عاجزة عن دفع ايجارات تلك المنازل وطالب المنظمات بمساعدتها.

وقال العفيف، "كثير من الأسر المستضيفة والتي لم تسكن في المخيمات العامة، بحاجة ماسّة لإيجاد الإيجارات لها".. مؤكدًا "أن تخصيص مبالغ مالية للأسر التي تسكن في المنازل كإيجارات للمنازل مهم جدًا، كون الدعم المخصص لهذا الغرض ضئيل جدًا لا يصل إلى حوالي 20 % أو 10 % مما تحتاجه هذه الأسر".

