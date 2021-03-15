شكرا لبحثكم عن خبر الجليد والنار.. الجيش الروسي يستعرض استخدام راجمات الصواريخ في منطقة القطب الشمالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية تحقيقا تلفزيونيا من التدريبات العسكرية التي جرت في ميدان "شاري" التدريبي بمقاطعة "مورمانسك" الواقعة بمنطقة القطب الشمالي الروسية.

وقد شاركت في التدريبات طواقم راجمات الصواريخ "غراد" التي نفذت بنجاح كل المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بتدمير أهداف العدو الافتراضي الواقعة على مسافة 5 كيلومترات. وغطت رشقة واحدة من الصواريخ التي أطلقتها راجمات "غراد" مساحة 16 هكتار، ما يعادل نحو 3 حقول لكرة القدم.

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وأظهر الفيديو أن أفراد طواقم "غراد" أطلقوا أولا النيران مما يسمى بـ"بندقية الريح" الخاصة التي تقيس تأثير الريح والبرد على دقة الرماية. واستطاع أفراد طواقم "غراد" إدخال تعديلات" في مسار الصواريخ.

يذكر أن راجمة الصواريخ "غراد عيار 122 ملم بدأت تستخدم في الجيش السوفيتي منذ عام 1963. وتخصص لتدمير المعدات الحربية غير المدرعة وناقلات الأفراد المدرعة ومدافع المدفعية ومراكز القيادة والقوة البشرية المستورة وغير المستورة. وترمي "غراد" بـ40 صاروخا إلى مسافة 40 كيلومترا.

المصدر: السلاح الروسي