الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة غرب تعز ومقتل قائد ميداني للمليشيات و6 من مرافقيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أسقطت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم، طائرة مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيا غرب تعز.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثيةفي جبل رحنق بجبهة مقبنة غرب تعز".

واضاف المصدر" أن الساعات الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر المليشيات في منطقة الطوير الاعلى".

واشار، الى المواجهات اسفرت عن مقتل القائد الميداني ابو صدام و6 من مرافقيه باستهداف الجيش الوطني مدرعة للمليشيات..لافتاً الى أن المواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات في جبهة مقبنة لاتزال مستمرة.