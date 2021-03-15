نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين الكرامة بمختلف جبهات المحافظة.



وأشاد نائب الرئيس، خلال الاتصال، بالملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش والمقاومة لردع اعتداءات الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، معبراً في الوقت ذاته عن التقدير والشكر للدعم الأخوي الصادق للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم في مساندة الشرعية ومقارعة الانقلاب.

كما استعرض نائب الرئيس عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة ومن بينها إنهاء الخلافات والاشكالات القبلية وتوحيد الكلمة بين أبناء قبائل الجوف، مشيداً بجهود الوجهاء والمشايخ وكل أبناء المحافظة في هذا الجانب وحرصهم على تعزيز قيم الإخاء والتسامح، ودورهم المحوري في مساندة أبطال الجيش.

من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى الأوضاع الميدانية وما تتلقاها الميليشيات من خسائر فادحة أمام بسالة الأبطال الأشاوس في ميادين العزة والشرف، مؤكداً استمرار الجهود والتضحيات حتى تحرير المحافظة واستعادة كل أراضي اليمن ورفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني.