وزير الأوقاف يبحث مع شيخ الأزهر سبل التعاون والتنسيق المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع شيخ الازهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والازهر في الجانب الدعوي والإرشادي والتعليمي.



وفي اللقاء الذي حضره سفير بلادنا لدى مصر الدكتور محمد مارم، أكد الوزير على الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين..مشيداً برسالته الوسطية التي تميز بها منذ قرون ومحاربته للغلو والتطرف والإرهاب.

وثمن الوزير، دور الأزهر وأثره في اليمن وخاصة مايتعلق بالعملية التعليمية والإرشادية التي عم أثرها الطيب كافة ربوع اليمن..معرباً عن تطلعه الكبير في توفير منح للأئمة والدعاة والخطباء، وإقامة دورات تأهيلية وتدريبية لهم، وبناء معاهد للأزهر في عدد من المحافظات اليمنية، وكذا تؤامة شهادات معهد الإرشاد مع شهادات كليات ومعاهد الأزهر.

من جانبه، عبر شيخ الأزهر عن سعادته بهذه الزيارة..مُبدياً استعداده للتعاون مع الوزارة فيما يحقق رسالتها ويسمو بهدفها..مؤكداً استعداد الازهر لتوفير منح للوزارة وتأهيل وتدريب الدعاة والخطباء.

وتطرق شيخ الأزهر في حديثه، إلى اليمن وأهميته وهويته، والمكانة الكبيرة التي يحتلها في قلب كل مصري..مشيراً الى أن الأزهر يولي قضايا اليمن أهمية بالغة، ويحس بجراحه، ويسعى بكل جهده لعلاجها.