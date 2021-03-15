مناقشة تعزيز دور اتحاد منظمات المجتمع المدني الأهلية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين، اليوم، لقاءاً تشاورياً موسعاً ضم أعضاء اللجنة التحضيرية لإتحاد منظمات المجتمع المدني الأهلية بالمحافظة.



وجرى في اللقاء مناقشة جُملة من القضايا المتصلة بتعزيز دور اتحاد منظمات المجتمع المدني الأهلية في مختلف الجوانب بما يحقق أهداف المؤسسات والمنظمات الاهلية في المرحلة الحالية والمستقبلية، وأحياء دورها في الاسهام في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية وتعزيز قيم التعاون والتضامن المدني لخدمة المجتمعات المحلية.

وخرج الاجتماع بالاتفاق على التمويل الذاتي لإقامة انتخابات اتحاد منظمات المجتمع المدني وسرعة تنفيذها، بالاضافة الى اقرار تعديلات طفيفة في مشروع النظام الاساسي للاتحاد.