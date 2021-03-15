الجيش الوطني يفشل هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة ويكبدها خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب ، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.



وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداد كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

في غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف، قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.