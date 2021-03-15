شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة النفط اليمنية توضح اسباب إرتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية، ان مسببات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية ناتج عن عدة عوامل منها ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية بشكل كبير ومفاجئ، بالاضافة الى تدهور سعر صرف العملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.



وأعرب المصدر في تصريح صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أسفه لهذا الزيادة التي فرضتها الظروف والاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب .. مؤكداً أن الشركة تبذل قصار جهدها لتحقيق استقرار الوضع التمويني بالسوق المحلي .

وأشار إلى أن وعي المواطنين وتعاونهم المعهود امر في غاية الأهمية للأسهم في تفادي اي أزمات وخلق المستوى المطلوب من الاستقرار التمويني في السوق .