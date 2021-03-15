حضرموت.. متظاهرون يقتحمون المجمع الحكومي في مدينة سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الاثنين، مبنى السلطة المحلية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن "العشرات من أنصار المجلس الانتقالي تظاهروا في مدينة سيئون احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية".



وأضاف، أن المتظاهرين أضرموا إطارات السيارات وأغلقوا بعض الشوارع وأحدثوا فوضى عارمة قبل أن يقتحموا مبنى المجمع الحكومي حيث تتواجد قيادة السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت.



وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن التي تتولى حماية وتأمين المجمع الحكومي، اضطرت عقب ذلك إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم وإخراجهم من المجمع، لافتا إلى إصابة أربعة متظاهرين بجروح مختلفة.



ومنذ أشهر تشهد مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت احتجاجات منددة بارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.